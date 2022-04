Comédie Française “Le Bourgeois Gentilhomme” Marcigny Marcigny Catégories d’évènement: Marcigny

Comédie Française "Le Bourgeois Gentilhomme" Cinéma VOX 12 rue des écoles Marcigny

2022-06-09 20:10:00 – 2022-06-09 22:00:00

30 EUR Diffusion de la Comédie française "Le Bourgeois Gentilhomme" en direct. Résumé : Monsieur Jourdain est un riche bourgeois dont l'obsession est d'appartenir à la noblesse. Pour y parvenir, il s'efforce d'acquérir les manières des gens de qualité en multipliant les leçons particulières (musique, danse, escrime, philosophie). Il refuse de donner sa fille en mariage au jeune homme qu'elle aime car il n'est pas gentilhomme. Durée : 2h35 +33 3 85 25 39 06

