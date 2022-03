Comédie “Et elles vécurent heureuses” Six-Fours-les-Plages Six-Fours-les-Plages Catégories d’évènement: Six-Fours-les-Plages

Var

Comédie "Et elles vécurent heureuses" Théâtre Daudet 208 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Six-Fours-les-Plages 2022-03-25

2022-03-25 – 2022-03-25 Théâtre Daudet 208 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny

Six-Fours-les-Plages Var Et si le bonheur se trouvait là où on ne le cherche pas…



Angélique s’apprête à dire oui.. Ou non ! Jeanne est enceinte… Ou pas ! Delphine divorce… Mais garde le chien ! Et si le bonheur se trouvait là où on ne le cherche pas… http://www.fantaisie-prod.com/ Théâtre Daudet 208 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Six-Fours-les-Plages

