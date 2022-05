Comédie – En face de l’immeuble d’en face Chazelles-sur-Lyon Chazelles-sur-Lyon Catégories d’évènement: Chazelles-sur-Lyon

Comédie – En face de l'immeuble d'en face Théâtre Marcel Pagnol 11 Boulevard Etienne Péronnet Chazelles-sur-Lyon

2022-05-14

Chazelles-sur-Lyon Loire EUR La rencontre improbable et très drôle entre Sammy, un comédien pas vraiment

bankable, et Daniel, un flic pas franchement commode. Il se passe des choses

pas nettes dans l'immeuble d'en face. Tout public. Durée 1h30 +33 4 77 54 98 86

