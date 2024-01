UNE FEMINISTE, UN MACHO COMEDIE DU HAVRE Le Havre, 29 février 2024, Le Havre.

Ils sont en couple, elle est féministe, il est macho. La guerre des sexes est déclarée… Et c’est au public de choisir son camp !Pour elle : La femme est l’avenir de l’homme ! Pour lui : Une femme sans homme n’a aucun avenir ! Pour elle : Les femmes sont plus performantes que les hommes au travail ! Pour lui : Le travail des femmes… c’est surtout faire le ménage et la bouffe à la maison ! Bref tout les oppose, et pourtant ils ont décidé de se mettre en couple, et même de faire un enfant. Quelle mauvaise idée…

Tarif : 18.00 – 26.00 euros.

Début : 2024-02-29 à 20:00

Réservez votre billet ici

COMEDIE DU HAVRE 108 RUE DU MARÉCHAL JOFFRE 76620 Le Havre 76