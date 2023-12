LA CASA DEL PAPY COMEDIE DU HAVRE Le Havre, 8 février 2024, Le Havre.

On choisit ses amis, pas sa famille… et des fois c’est chiant.Rufus et Christine profitent tranquillement de leur retraite à la campagne, jusqu’à l’arrivée de leur petit-fils Anthony.Feignant et ultra-connecté, celui-ci entend bien se la couler douce.Rapidement la situation dégénère dans un imbroglio comique et vient perturber les plans des grands-parents des plans qu’ils auraient préféré garder secret.Une comédie moderne et hilarante qui vous montrera que votre famille est loin d’être la pire… ou pas.

Tarif : 18.00 – 26.00 euros.

Début : 2024-02-08 à 20:00

COMEDIE DU HAVRE 108 RUE DU MARÉCHAL JOFFRE 76620 Le Havre 76