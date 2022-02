Comédie : dîner de famille Colmar, 22 avril 2022, Colmar.

Comédie : dîner de famille Colmar

2022-04-22 – 2022-04-22

Colmar Haut-Rhin

EUR Une comédie de Joseph Gallet et Pascal Rocher, mise en scène par Pascal Rocher, avec Joseph Gallet, Jean Fornerod et Emmanuelle Gracci.

À l’occasion de ses 30 ans, Alexandre souhaite demander à ses parents d’être les témoins de son mariage. Son père, animateur de télé parisien, et sa mère, femme au foyer provinciale, sont fâchés depuis sa naissance. Alexandre va utiliser de faux prétextes pour les réunir… Le dîner de famille va-t-il partir totalement en vrille ?

+33 3 89 20 29 02

Colmar

