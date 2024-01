CAMILLE GIRY COMEDIE DES VOLCANS Clermont-Ferand Catégorie d’Évènement: Clermont-Ferand CAMILLE GIRY COMEDIE DES VOLCANS Clermont-Ferand, 9 février 2024, Clermont-Ferand. Un jour, être féministe ce sera la norme. En attendant, on fait des spectacles. En parallèle de son duo Camille & Justine, qui cartonne sur les réseaux sociaux, Camille se lance en solo, dans un one woman show qui compte bien vous donner envie de dégommer le patriarcat, entre deux éclats de rire.

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-02-09 à 20:30 Réservez votre billet ici COMEDIE DES VOLCANS 15 BOULEVARD LOUIS CHARTOIRE 63100 Clermont-Ferand 63 Détails Catégorie d’Évènement: Clermont-Ferand Autres Code postal 63100 Lieu COMEDIE DES VOLCANS Adresse 15 BOULEVARD LOUIS CHARTOIRE Ville Clermont-Ferand Departement 63 Lieu Ville COMEDIE DES VOLCANS Clermont-Ferand latitude longitude ;

COMEDIE DES VOLCANS Clermont-Ferand 63 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/clermont-ferand/