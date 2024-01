PARIS MARSEILLE COMEDIE DES SUDS PLAN DE CAMPAGNE Cabries, mardi 18 juin 2024.

Une erreur dans l’attribution d’un logement de fonction, voilà le point de départ de la rencontre entre deux régions. Jacques, Parisien, et professeur de français, se retrouve dans l’obligation de partager le même toit que Marius, Marseillais et professeur de sport. Leur rencontre va donner lieu à des situations et dialogues qui font de Paris Marseille une comédie où chacun pourra se reconnaître… Français parisien, Français marseillais, voici des Européens qui ont bien du mal à s’accepter et surtout à se comprendre… Les auteurs de cette comédie humoristique présentent une tranche de vie et interprètent des personnages habilement caricaturés. Ils mettent l’accent sur ces querelles de clocher qui animent les passions jusqu’à développer parfois une forme de haine qui semble proche du racisme. Est-ce légitime ou ridicule ? Même si la réponse paraît évidente, à vous d’en juger !

Tarif : 17.00 – 26.00 euros.

Début : 2024-06-18 à 20:00

COMEDIE DES SUDS PLAN DE CAMPAGNE LA PALMERAIE C.CIAL 13480 Cabries 13