GIL ET BEN – GIL ET BEN REUNIS COMEDIE DES SUDS PLAN DE CAMPAGNE Cabries, 28 janvier 2024, Cabries.

C’est le jour « J » Gil va se marier ! Et pour préparer cette journée inoubliable, il fait appel à Ben, son ami d’enfance. « Le sort fait les parents, le choix fait les amis » Mais Ben, est-ce le bon choix ?… Gil et Ben, c’est un savant mélange entre une véritable pièce de théâtre et des sketchs fous. Du rythme, des rebondissements, du rire, de l’impro, vous vivez avec eux les péripéties qui feront de cette journée une réussite ! Ou pas… « Quand AMOUR et HUMOUR ne font plus qu’un » GIL et BEN sont RéUnis pour le meilleur et pour le RIRE. Le mot de Cartman : Gil et Ben, c’est d’abord un coup de foudre artistique et humain. Tous les ingrédients sont là pour un spectacle populaire au plus noble sens du terme. Le capital sympathie, l’énergie, la nature comique de Benoît sont rares. Il est la générosité du sud-ouest à l’état pur ! Gil, on en le présente plus mais croyez-moi, il va encore vous surprendre ! Bon à savoir : – 1er rôle dans Nos chers voisins sur TF1 – 1er rôle dans César Wagner sur FRANCE 2 – 1er rôle dans l’Abîme sur FRANCE 2 – Pleins de très gros projets à venir…

Tarif : 29.20 – 29.20 euros.

Début : 2024-01-28 à 18:00

COMEDIE DES SUDS PLAN DE CAMPAGNE LA PALMERAIE C.CIAL 13480 Cabries 13