MARC ADRYAN: « Entre Goldman & nous » Comédie des Suds Cabriès, 21 janvier 2024, Cabriès.

MARC ADRYAN: « Entre Goldman & nous » Dimanche 21 janvier 2024, 18h00 Comédie des Suds A partir de 13€

La date du 1er OCTOBRE 2023 étant complète, une nouvelle date est ajoutée le Dimanche 21 JANVIER 2024 à 18H.

Dimanche 21 JANVIER 2024 à 18H, à la COMEDIE DES SUDS de Plan de Campagne (13), après ses shows REVIVAL 70’s 80’s 90’s, MARC ADRYAN’, Acteur ( Tropiques Criminels, Astrid & Raphaelle, Plus belle la vie et d’autres ) et Chanteur, vous propose un show de 1h30, autour des tubes de Jean-Jacques GOLDMAN, chanteur, mais aussi les tubes qu’il a écrits ou composés pour les autres, tels que JOHNNY HALLYDAY, CELINE DION, PATRICK FIORI, FLORENT PAGNY, PATRICIA KAAS et d’autres… et bien sûr également des tubes du trio Fredericks/Goldman/Jones

Accompagné de son amie chanteuse Carine Posa, pour des duos, ainsi que ses 2 danseuses Victoria et Julie, venez revivre les plus belles chansons de Goldman auteur, compositeur et interprète, et chanter tous en coeur.

POUR LES PERSONNES QUI VIENDRONT AU SHOW du 1er OCTOBRE, sachez que si le coeur vous en dit, le show du 21 JANVIER ne sera pas exactement le même, puisque 1 tiers du show sera renouvelé, nous gardons les principaux tubes indispensables, mais en ajoutons d’autres, donc libre à vous de revenir ^^

Réservez votre place au + vite, les 100 Premières sont à partir de 13 Euros, les 100 suivantes à partir de 15 euros, puis au delà le prix passera à 22 Euros, donc au plus vous réservez tôt, au moins la place est chère.

réservation recommandée:

https://www.billetreduc.com/314868/evt.htm

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Comédie des Suds chemin des boucauds, 13480 Cabriès Cabriès 13480 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetreduc.com/314868/evt.htm »}] [{« link »: « https://www.billetreduc.com/314868/evt.htm »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-21T18:00:00+01:00 – 2024-01-21T20:00:00+01:00

2024-01-21T18:00:00+01:00 – 2024-01-21T20:00:00+01:00