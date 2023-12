JE NE COURS PAS, JE VOLE COMEDIE DES CHAMPS-ELYSEES Paris, 27 décembre 2023, Paris.

JE NE COURS PAS, JE VOLE Être… INTOUCHABLE ! Détendre mes muscles… Dans 40 minutes, moi, Julie Linard, je courrai la demi-finale du 800 mètres des Jeux olympiques. 12 ans que je m’entraîne pour ces 2 minutes de course ! 12 ans que je rêve d’un destin en or. Aujourd’hui je vais marquer l’histoire.6 Comédiens jouent 23 personnages et nous embarquent dans le monde effréné du sportif de haut niveau mais aussi surtout, au cœur de la famille de Julie Linard. Comment se détacher des injonctions familiales, qu’est-ce que la réussite, faut-il toujours chercher le dépassement de soi ?Une pièce d’Elodie MenantMise en scène : Johanna Boyé, assistante mise en scène Pauline DevinatAvec Elodie Menant ou Marie Glorieux, Olivier Dote Doevi, Axel Mandron ou Slimane Kacioui, Emilie Eliazord ou Vanessa Cailhlol, Laurent Paolini ou Arnaud Denissel, Marine Villet ou Gaëlle PaulyCréation sonore : Mehdi BourayouChorégraphe: Johan Nus assisté d’Ophélie De CesareCostumes : Marion Rebmann assisté de Marie De La RoquePerruques : Julie PoulainCréateur lumières : Cyril ManettaScénographe : Camille DucheminLA PRESSE EN PARLE : Un récit rythmé. Un spectacle vif, drôle et sensible »Le Parisien« Ce spectacle mérite la médaille d’or. Il l’emporte l’adhésion du public».Le Figaro « Une magnifique plongée dans l’intimité des sportifs de haut niveau. Une course de rires et d’émotions »Le PointA la Comédie des Champs ElyséesDu 14 septembre au 30 décembre 2023

Tarif : 22.00 – 43.70 euros.

Début : 2023-12-27 à 21:00

COMEDIE DES CHAMPS-ELYSEES 15 AVENUE MONTAIGNE 75008 Paris