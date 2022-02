Comédie « Délivrez nous du Mâle » à Côté Rocher Rocamadour Rocamadour Catégories d’évènement: Lot

Rocamadour

Comédie « Délivrez nous du Mâle » à Côté Rocher Rocamadour, 12 février 2022, Rocamadour. Comédie « Délivrez nous du Mâle » à Côté Rocher Rocamadour

2022-02-12 15:00:00 – 2022-02-12

Rocamadour Lot Rocamadour 14 EUR Pour le 14 Février :

Ce jour là, la coupe des amoureux

et une surprise offertes à chaque couple.

Spectacle seul : tarif unique 20€ /pers.

Spectacle + formule repas* 44€ /pers. *(salade, tomates, manchon, rillettes de canard, foie gras,

fromage Rocamadour + 1 dessert + 1 verre de vin)

Pour la formule spectacle + repas ouverture des portes à 12h30 pour le spectacle de 15h,

et à 19h30 pour le spectacle de 21h Une comédie drôle et émouvante.

Lola dirige une armée de financier à la testostérone épanouie.

Elle est sexy, célibataire et… compliquée.

+33 5 65 10 93 39
© Coté Rocher

Rocamadour

