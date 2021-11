Comédie de Stéphane Lartigue « Rugby sur l’Ongle » Meilhan-sur-Garonne, 17 décembre 2021, Meilhan-sur-Garonne.

Comédie de Stéphane Lartigue « Rugby sur l’Ongle » Meilhan-sur-Garonne

2021-12-17 – 2021-12-17

Meilhan-sur-Garonne 47180 Meilhan-sur-Garonne

Quand Stéphane Lartigue, l’auteur de la pièce « Rugby sur l’Ongle » évoque sa passion pour le rugby, il n’est pas si simple de faire le lien avec le sujet de sa pièce : l’histoire d’un petit village qui renaît grâce à son XV féminin !

« Rugby sur l’ongle » parle de ce club féminin, mais aussi de la vie d’un village qui se bat pour conserver une identité, une vie associative et … un curé ! On connait la plume de Lartigue, souvent grinçante mais toujours pour le meilleur et pour le rire !

– Réservations au 06.15.65.59.30

Comédie de Stéphane Lartigue « Rugby sur l’Ongle »

+33 6 15 65 59 30

Quand Stéphane Lartigue, l’auteur de la pièce « Rugby sur l’Ongle » évoque sa passion pour le rugby, il n’est pas si simple de faire le lien avec le sujet de sa pièce : l’histoire d’un petit village qui renaît grâce à son XV féminin !

« Rugby sur l’ongle » parle de ce club féminin, mais aussi de la vie d’un village qui se bat pour conserver une identité, une vie associative et … un curé ! On connait la plume de Lartigue, souvent grinçante mais toujours pour le meilleur et pour le rire !

– Réservations au 06.15.65.59.30

Ville de Meilhan-sur-Garonne

Meilhan-sur-Garonne

dernière mise à jour : 2021-10-29 par