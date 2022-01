COMÉDIE DE SAMUEL BECKETT SUIVI DE WRY SMILE DRY SOB Toulouse, 11 février 2022, Toulouse.

COMÉDIE DE SAMUEL BECKETT SUIVI DE WRY SMILE DRY SOB THEATRE GARONNE 1 Avenue du Château d’Eau Toulouse

2022-02-11 – 2022-02-10 THEATRE GARONNE 1 Avenue du Château d’Eau

Toulouse Haute-Garonne

10 EUR 10 20 L’artiste italienne Silvia Costa recrée en français un spectacle qu’elle a conçu en allemand en 2019, composé de deux parties : Comédie, pièce en un acte de Samuel Beckett (1963), sera prolongée par une proposition sonore, visuelle et chorégraphique, Wry Smile Dry Sob, imaginée avec le musicien Nicola Ratti, où se déploie une approche sensible et charnelle de ce qui vient d’être traversé dans la pièce de Beckett.

Un trio, ou plutôt trois solistes, morts, rejouent chacun indéfiniment la partition de sa version de l’histoire triviale de leur triangle amoureux.

Dans le volume d’air raréfié de ce huis clos, dans les murs mêmes de la pièce de Beckett, Silvia Costa et le musicien Nicola Ratti ont imaginé Wry Smile Dry Sob, où les trois acteurs sont rejoints par trois danseuses.

SILVIA COSTA – ITALIE

« Non seulement tout révolu, mais comme si… jamais été. » Comédie, Samuel Beckett

Durée : 50 minutes

