100 MÈTRES PAPILLON À L’ÎLE VERTE, UNE RÉVÉLATION DES MOLIÈRES

Adolescent épris de natation, Larie nage et questionne la glisse . Il suit le courant, en quête de sensations, d’intensité et de vertiges. Au rythme de rudes entraînements et de compétitions éprouvantes, il rêve de devenir un grand champion.

Révélation masculine aux Molières 2022, Maxime Taffanel raconte son parcours de nageur de haut niveau. En même temps, à l’Île verte, avec humour et poésie, il fait plonger les spectateurs dans un monde de sensations singulières, entre le nageur et l’eau. 22 2 .

Début : 2024-06-07 20:30:00

fin : 2024-06-07

Hirson 02500 Aisne Hauts-de-France

