LE VOYAGE DE LÉONARD COMEDIE DE PARIS Paris, 27 janvier 2024, Paris.

LE VOYAGE DE LÉONARD Spectacle pour toute la famille à partir de 4 ans.Texte et mise en scène : Matthieu Burnel et Romain ThuninAvec : Jonathan Chiche et Pierre-Antoine SuarezLéonard de Vinci est revenu !Grâce à sa dernière invention, le plus grand génie de tous les temps s’est téléporté par erreur à notre époque, avec son disciple gaffeur !Entre peinture, magie, machines volantes, cascades et chansons, Léonard va tout faire pour repartir en 1516.Et il aura bien besoin de l’aide des enfants…Arriveront-ils à s’envoler ?Production : Comédie de ParisMusique : Romain ThuninDu 07 octobre 2023 au 07 janvier 2024, Les samedis et dimanches à 14h00 et supplémentaires pendant les vacances scolaires.Durée : 1h00

Tarif : 14.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-01-27 à 11:00

COMEDIE DE PARIS 42 Rue Pierre Fontaine 75009 Paris 75