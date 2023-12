LE PRIX DE L’ASCENSION COMEDIE DE PARIS Paris, 13 janvier 2024, Paris.

LE PRIX DE L’ASCENSIONEcriture et jeu : Victor Rossi et Antoine DemorMise en scène et création lumière : Julien PoncetCréation sonore : Raphaël ChambouvetQu’il soit idéalisé ou caricaturé, le pouvoir fascine, attise les convoitises. Suivez l’ascension de deux jeunes énarques dans cet univers impitoyable.Fils de haut fonctionnaire, Laurent est arrogant, vit sous les dorures, et pense qu’un ticket de métro coûte 8 euros ! Il va découvrir qu’il y a une France au delà du Périph’, là où les cameras ne vont pas. Brice, étudiant brillant d’une famille modeste, débarque avec ses convictions et ses costumes trop grands. Entre esprit réformateur et pragmatisme, il va surtout devoir s’imposer pour survivre dans l’adversité. D’assistant à conseiller, de candidat à décideur, chacun d’eux aspire à devenir celui qui compte. Ultra-réaliste, drôle et mordante, découvrez la comédie de pouvoir la plus surprenante de ces dernières années.LA PRESSE : « Raconte avec humour et brio les arcanes du pouvoir » France Info TV« Cynisme, réalisme et une très grande finesse » BFM TV

Tarif : 36.00 – 36.00 euros.

Début : 2024-01-13 à 21:00

COMEDIE DE PARIS 42 Rue Pierre Fontaine 75009 Paris 75