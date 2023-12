Cet évènement est passé LES VACANCES DE CAPUCINE COMEDIE DE PARIS Paris Catégorie d’Évènement: Paris LES VACANCES DE CAPUCINE COMEDIE DE PARIS Paris, 30 décembre 2023, Paris. LES VACANCES DE CAPUCINE Avec Stéphanie PierronTexte et mise en scène : Alexandre VazUn spectacle musical pour les enfants de 1 à 7 ans.Capucine est en vacances au bord de la mer, et a très envie de manger une glace à l’heure du goûter ! Mais maman ne veut pas qu’elle mange des glaces tous les jours. Alors, quand Capucine s’endort, elle rêve qu’elle part à la recherche de sa glace…Représentations à 11h.

Tarif : 14.00 – 23.00 euros.

Début : 2023-12-30 à 11:00
Réservez votre billet ici
COMEDIE DE PARIS
42 Rue Pierre Fontaine
75009 Paris

