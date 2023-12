MÉLODIE FONTAINE – NICKEL COMEDIE DE PARIS Paris, 27 décembre 2023, Paris.

MÉLODIE FONTAINE – NICKELAuteurs : Mélodie Fontaine et Jean-Baptiste ShelmerdineMetteur en scène : Thibault SegouinQu’ont en commun une chti qui préfère son chien à ses enfants, une ado qui rêve d’être influenceuse, un voyant égocentrique, et une comédienne qui fait pipi toutes les 30 minutes depuis son accouchement ?Rien a priori. Sinon que chacun d’entre eux essaie de faire de son mieux tout le temps, se trompe souvent, croit y arriver parfois, et puis en fait non pas forcément. Mais ils et elles essaient. Nickel. Un spectacle qui parle de la vraie vie, des vrais gens, et de leurs faux semblants.LA PRESSE EN PARLE :« Un véritable phénomène comique ! du tout début à la toute fin, c’est une cascade de fous rires qui nous saisit devant Nickel » Le Progrès« un spectacle malin et attachant, drôle et impertinent » – Le Parisien« un petit bijou féroce, cru, ultra-culotté, moderne et terriblement drôle » – Télérama TTT« Une claque salutaire et rafraîchissante au one-woman-show et, surtout, une révélation. » Télérama TTTDrôle et touchante. – France Info Mélodie Fontaine est tordante – Femme Actuelle Mélodie dépeint la noirceur du monde avec beaucoup de maîtrise. – Le Spot du Rire « Coups de Cœur du Festival OFF d’Avignon 2022 » – La ProvenceDurée du spectacle : 1h10

Tarif : 20.00 – 25.00 euros.

Début : 2023-12-27 à 19:30

COMEDIE DE PARIS 42 Rue Pierre Fontaine 75009 Paris