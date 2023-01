Comédie de Caen : Par Autan Hérouville-Saint-Clair, 2 février 2023, Hérouville-Saint-Clair .

Comédie de Caen : Par Autan

Square du Théâtre Théâtre d’Hérouville Hérouville-Saint-Clair Calvados Théâtre d’Hérouville Square du Théâtre

2023-02-02 20:00:00 – 2023-02-02 22:00:00

Théâtre d’Hérouville Square du Théâtre

Hérouville-Saint-Clair

Calvados

Piloté depuis trente ans par François Tanguy, le Théâtre du Radeau a voyagé partout en France et au-delà, dans plus de vingt pays. Implanté au Mans dans un ancien garage Renault, le Théâtre du Radeau occupe une place à part dans le paysage théâtral.

Tous les trois ans environ, la troupe de François Tanguy présente une nouvelle création qui échappe à toute catégorisation. À l’heure où bien des spectacles cèdent, bon gré mal gré, à la logique du divertissement, François Tanguy reste fidèle à ces « machines de visions » qui ne procèdent pas nécessairement de la narration et prennent au sérieux le regard du spectateur. Car ce théâtre ne s’installe pas dans le confort d’un discours assené au public. C’est l’imagination de chacun qui engrosse l’œuvre, gonfle les voiles du drame, anime le champ de bataille d’une armée des songes dont le mouvement ne s’arrête jamais. Par autan fait souffler un vent qui tantôt violente ou caresse en turbulences nocturnes et éclairs symphoniques. Tout est emporté, tout est là.

Source : Comédie de Caen

Piloté depuis trente ans par François Tanguy, le Théâtre du Radeau a voyagé partout en France et au-delà, dans plus de vingt pays. Implanté au Mans dans un ancien garage Renault, le Théâtre du Radeau occupe une place à part dans le paysage théâtral.

Tous les trois ans environ, la troupe de François Tanguy présente une nouvelle création qui échappe à toute catégorisation. À l’heure où bien des spectacles cèdent, bon gré mal gré, à la logique du divertissement, François Tanguy reste fidèle à ces « machines de visions » qui ne procèdent pas nécessairement de la narration et prennent au sérieux le regard du spectateur. Car ce théâtre ne s’installe pas dans le confort d’un discours assené au public. C’est l’imagination de chacun qui engrosse l’œuvre, gonfle les voiles du drame, anime le champ de bataille d’une armée des songes dont le mouvement ne s’arrête jamais. Par autan fait souffler un vent qui tantôt violente ou caresse en turbulences nocturnes et éclairs symphoniques. Tout est emporté, tout est là.

Source : Comédie de Caen

accueil@comediecaen.fr +33 2 31 46 27 29 https://www.comediedecaen.com/programmation/par-autant/

Théâtre d’Hérouville Square du Théâtre Hérouville-Saint-Clair

dernière mise à jour : 2023-01-27 par