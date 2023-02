Comédie de Caen : Le petit chaperon rouge Théâtre d’Hérouville, 28 février 2023, Hérouville-Saint-Clair .

Comédie de Caen : Le petit chaperon rouge

Square du Théâtre Théâtre d’Hérouville Hérouville-Saint-Clair Calvados Théâtre d’Hérouville Square du Théâtre

2023-02-28 19:00:00 – 2023-02-28 19:40:00

Théâtre d’Hérouville Square du Théâtre

Hérouville-Saint-Clair

Calvados

Au moment de sa création en 2004, il n’est pas excessif de dire que Le Petit Chaperon rouge de Joël Pommerat a révolutionné le théâtre pour enfants et, après avoir fait le tour du monde, s’est élevé au rang de classique.

L’auteur a poursuivi avec le même succès et la même inventivité sa relecture des contes les plus populaires, comme Pinocchio ou Cendrillon. Désormais, la petite héroïne du conte de Charles Perrault peut se reconnaître une descendance légitime en celle de Joël Pommerat.

Certes, il n’est plus question ni de bobinette ni de chevillette et c’est bien normal parce ce qu’il s’agit d’une enfant d’aujourd’hui. Elle vit seule avec une mère débordée qui culpabilise de ne pas accorder assez de temps à sa fille. Notre petit chaperon rouge (vêtue de blanc) voudrait rendre visite à sa grand-mère et, sur le chemin, rencontre un loup. Celui-ci ne manque pas de séduction, tout effrayant qu’il puisse être…

Ainsi se rejoue l’histoire éternelle de la sortie de l’enfance, toujours traversée des mêmes peurs et des mêmes aspirations.

A partir de 6 ans.

Source : Comédie de Caen

accueil@comediecaen.fr +33 2 31 46 27 29 https://www.comediedecaen.com/programmation/le-petit-chaperon-rouge/

