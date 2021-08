Ramonville-Saint-Agne Cinéma L'Autan Haute-Garonne, Ramonville-Saint-Agne Comédie Cinéma L’Autan Ramonville-Saint-Agne Catégories d’évènement: Haute-Garonne

du vendredi 3 septembre au mardi 7 septembre à Cinéma L’Autan

Résumé —— Face à leurs fantasmes, six couples tentent d’explorer les faces cachées de leur vie intime. Six questionnements sur l’accès au plaisir. Du jeu de rôle à l’abstinence, en passant par l’exhibition, six histoires séparées avec au centre le même questionnement sur le désir aujourd’hui. Le sien mais aussi celui de l’autre… Bande annonce ————- [https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19592875&cfilm=281742.html](https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19592875&cfilm=281742.html) Les fantasmes, un film de David et Stéphane Foenkinos Cinéma L’Autan place Jean-Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-03T18:30:00 2021-09-03T20:00:00;2021-09-04T21:00:00 2021-09-04T22:30:00;2021-09-06T18:30:00 2021-09-06T20:00:00;2021-09-07T21:00:00 2021-09-07T22:30:00

