Comédie – Charge mentale ; sauve qui peut ! Café théâtre de la Porte d’Italie Toulon, vendredi 22 mars 2024.

Comédie – Charge mentale ; sauve qui peut ! Café théâtre de la Porte d’Italie Toulon 22 et 23 mars

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-03-22 20:30

Fin : 2024-03-23 21:45

« Charge mentale : sauve qui peut ! » arrive pour la 1ère fois à Toulon ce vendredi à 20h30 et ce samedi 23 à 18h et 21h au café-théâtre de la porte d’Italie ! 22 et 23 mars 1

https://www.billetreduc.com/330650/evt.htm

Sortie comédie ce we à Toulon !

« Charge mentale : sauve qui peut ! » arrive pour la 1ère fois à Toulon ce vendredi à 20h30 et ce samedi 23 à 18h et 21h au café-théâtre de la porte d’Italie !

Venez découvrir cette pièce menée par un duo de comédienne déjanté qui dépeint avec humour et autodérision les défis des femmes d’aujourd’hui !

C’est à travers l’interview exclusive de l’unique descendante d’Ève, qu’elle vous partagera son histoire et ses anecdotes de vie, qui sans aucun doute vous parleront à tous et à toutes !

Foncez, déchargement total GARANTI !

Toutes les infos, réservation ici : https://www.billetreduc.com/330650/evt.htm

Café théâtre de la Porte d’Italie Pl. Armand Valle, 83000 Toulon Mayol Toulon 83081 Var