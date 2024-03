Comédie ‘Ca trompe énormement!’ Salle des Fêtes Mas Blanc Mas-Blanc-des-Alpilles, samedi 6 avril 2024.

Comédie ‘Ca trompe énormement!’ Salle des Fêtes Mas Blanc Mas-Blanc-des-Alpilles Bouches-du-Rhône

La Cie Univers Scène de Chateaurenard Culture Présente:

ÇA TROMPE ÉNORMÉMENT, une comédie d’humour écrite et mise en scène par Philippe Josserand avec Lia Nicks et Jérôme JEAN

Mesdames et Messieurs, bienvenue au séminaire annuel de Delphine et Jean Bernard. Vous êtes invités à ce grand rassemblement grivois pour une cure de désintoxication. Delphine et Jean Bernard vous conseilleront avec des sketches drôles et burlesques sur les infidélités et les tromperies en tous genres. À la manière d’une comédie de boulevard, ces 15 couples facétieux vous rappelleront des situations trompeuses à ne jamais reproduire. Bienvenue dans Ça Trompe Énormément avec 1h15 de rire. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 20:30:00

fin : 2024-04-06 22:00:00

Salle des Fêtes Mas Blanc Place Pierre Limberton

Mas-Blanc-des-Alpilles 13103 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@cie-univers-scene-theatre.com

L’événement Comédie ‘Ca trompe énormement!’ Mas-Blanc-des-Alpilles a été mis à jour le 2024-03-21 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles