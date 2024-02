Comédie burlesque qui fait peur ! Centre Socio-Culturel Mollégès, dimanche 4 février 2024.

Comédie burlesque qui fait peur ! Centre Socio-Culturel Mollégès Bouches-du-Rhône

L’association La Bourrasque présente sa nouvelle création mise en scène par Serge Neri “Comédie burlesque qui fait peur !”

Créée en 1999 à Saint-Rémy-de-Provence, cette troupe est composée de 6 comédiens Cathy, Claire, Frank, François, Françoise et Martine.



Serge Neri, metteur en scène professionnel

« Pour ce spectacle, nous sommes allés chercher différents auteurs, Tardieu, Ribes, Calaferte, Pinter, qui ont en commun l’humour et l’ironie. Et Visniec, pour la poésie. Pour mettre en commun ces différents textes, je suis parti sur le pouvoir qui nous divise en classes sociales. Et ce depuis… trop longtemps ! Chez Tardieu, nous avons Irma, la servante. Alors, j’ai eu l’idée de mettre en scène tous ces invisibles, petites mains indispensables au bonheur (?) des maîtres et maîtresses, qui nous dirigent. Seule la parole poétique du petit Marcel, viendra nous dire l’état du monde, au milieu de ces délires d’adultes… .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-04 17:00:00

fin : 2024-02-04

Centre Socio-Culturel 261 Avenue du Comtat

Mollégès 13940 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

