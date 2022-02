Comédie burlesque « Le retour aux fourches » Tarnos, 26 février 2022, Tarnos.

Comédie burlesque « Le retour aux fourches » Tarnos Salle Maurice Thorez Tarnos

2022-02-26 – 2022-02-26 Tarnos Salle Maurice Thorez

Tarnos Landes

9 9 EUR Le théâtre Chrysalide, compagnie basée à Ondres, vous présente une comédie

burlesque de Roger Filliat. Les Guilleret, des artistes parisiens s’installent à la campagne et c’est un évènement. À Sainte Radegonde, une famille d’agriculteurs très particulière, les Ronchon, va voir sa vie basculer par l’arrivée de leurs nouveaux voisins. Chocs des cultures, petits mensonges et gros secrets et surtout grands éclats de rires au programme de cette pièce !

Rendez-vous à 20h30.

Sur réservation.

+33 5 59 64 49 53

Tarnos Salle Maurice Thorez Tarnos

