Comédie “Bla Bla Drive ” à Café -Théâtre Côté Rocher ” Rocamadour Rocamadour Catégories d’évènement: Lot

Rocamadour

Comédie “Bla Bla Drive ” à Café -Théâtre Côté Rocher ” Rocamadour, 22 avril 2022, Rocamadour. Comédie “Bla Bla Drive ” à Café -Théâtre Côté Rocher ” Rue Roland Le Preux Café Théâtre Rocamadour

2022-04-22 15:00:00 – 2022-04-23 Rue Roland Le Preux Café Théâtre

Rocamadour Lot 14 EUR Pendant une grève nationale de la SNCF Marie-Thérèse de Lacroix, ancienne religieuse, aux principes très stricts, par de Paris en direction de Biarritz avec sa 2 CV Citroën prénommée «Titine». Par le biais d’un site de covoiturage, elle prend comme passagère Charlotte Kervanec, une bretonne au caractère bien trempé et Barbara Pink, une ex star de Télé-Réalité assez naïve.

L’ambiance dans la voiture devient vite électrique…. Péripéties, galères, révélations explosives,sans compter la police qui est à leurs trousses. Une chose est sûre, elles ne sont pas arrivées à destination ! Une comédie de Jérôme Paquatte et Jean-marc Magnoni +33 5 65 10 93 39 © Coté Rocher

Rue Roland Le Preux Café Théâtre Rocamadour

dernière mise à jour : 2022-01-29 par

Détails Catégories d’évènement: Lot, Rocamadour Autres Lieu Rocamadour Adresse Rue Roland Le Preux Café Théâtre Ville Rocamadour lieuville Rue Roland Le Preux Café Théâtre Rocamadour Departement Lot

Rocamadour Rocamadour Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rocamadour/

Comédie “Bla Bla Drive ” à Café -Théâtre Côté Rocher ” Rocamadour 2022-04-22 was last modified: by Comédie “Bla Bla Drive ” à Café -Théâtre Côté Rocher ” Rocamadour Rocamadour 22 avril 2022 Lot Rocamadour

Rocamadour Lot