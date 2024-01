CABARET BIO DÉGRADABLE COMEDIE BASTILLE Paris, mardi 13 février 2024.

CABARET BIO DÉGRADABLE Un tout nouveau cabaret littéraire humoristique arrive à Paris !Conçu comme une expérience littéraire aux frontières de l’intimité, ce cabaret nous fera revivre d’inclassables souvenirs du showbiz : les pires autobiographies de vos personnalités préférées font l’objet d’un spectacle plein de détails croustillants et d’anecdotes essentielles.Venez découvrir les témoignages crédibles et passionnants de Nabilla, la simplicité d’un Massimo Gargia, les vies antérieures de Sheila, les conseils avisés aux jeunes femmes de Nadine de Rothschild et tant d’autres moments de poésie pure. Mais aussi des émotions fortes, lorsque vous apprendrez par exemple l’impact de la guerre du Golfe sur la vie d’Élodie Gossuin.Les comédiens qui se succèdent sur scène réveilleront les mots endormis en faisant une lecture fidèle de morceaux choisis tirés de ces chefs-d’oeuvre d’authenticité et d’hilarité.Artistes : Jean-Louis Barcelona, Christophe Canard, Guillaume Clérice, Franck Duret, Benjamin Gauthier, Nicolas Martinez, Djibril Pavadé, Virginie Pradal

Tarif : 14.00 – 42.70 euros.

Début : 2024-02-13 à 19:00

COMEDIE BASTILLE 5 RUE NICOLAS APPERT 75011 Paris 75