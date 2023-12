LES TEMERAIRES COMEDIE BASTILLE Paris, 19 janvier 2024, Paris.

1894, l’Affaire Dreyfus divise la France.Un Capitaine est accuse´ d’espionnage et de´clare´ coupableEn plein succe`s litte´raire et contre l’avis de son e´diteur, Zola enque^te sur le cas Dreyfus. Depuis son studio de cine´ma, Me´lie`s, lui, s’engage a` de´noncer un mensonge d’E´tat. Malgre´ les menaces et soutenus par leur femme, l’un e´crit l’article le plus connu de l’histoire, l’autre re´alise le premier film censure´ au monde.Fausses rumeurs et antise´mitisme n’arre^tent pas ces Te´me´raires, qui, arme´s de leur courage et d’un sens du devoir hors du commun font éclater la ve´rite´.7 come´diens interprètent 30 personnages et ame`nent du rire au milieu de la haine.L’Histoire est en marche, rien ne l’arre^tera plus.Distribution: Arnaud Allain, Stéphane Dauch ou Aurélien Houver, Armance Galpin, Romain Lagarde, Barbara Lamballais, Sandrine Seubille, Thibault Sommain.

Tarif : 14.00 – 42.70 euros.

Début : 2024-01-19 à 19:00

COMEDIE BASTILLE 5 RUE NICOLAS APPERT 75011 Paris 75