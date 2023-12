DAVID BUNIAK DOMAINE DE RABA Talence, 20 janvier 2024, Talence.

Et si on pouvait rire de tout ensemble comme avant sans que ce soit sujet à polémique.Sommes nous tous devenus esclaves de nos portables et des réseaux sociaux ?Est ce que la légitimité d’un artiste se compte en nombre de likes ? Être en désaccord sur un sujet fait-il de nous un complotiste ? Non ce ne sont pas les sujets du bac mais quelques questions que se pose David Buniak. Et il s’en pose beaucoup car ce monde devient de plus en plus fou !Lassés des histoires de couples et des stéréotypes communautaires, envie d’être transporté, de découvrir plusieurs artistes en un. Alors venez vous enivrer du spectacle haut en couleur de David Buniak.Passant du stand up au sketch, et du rap au slam, ce performer au grand coeur saura vous dérouter. Des textes ciselés, des personnages marquants, David Buniak tire à vannes réelles.Que ce soit dans la peau d’un dealer en stress pour son business, d’une attachée de presse perchée et désespérée par l’évolution du métier, d’un influenceur qui n’influence personne, ou d’une instit en rupture.Un spectacle inclassable, théâtral, drôle et marquant !

Tarif : 27.20 – 27.20 euros.

Début : 2024-01-20 à 20:00

DOMAINE DE RABA 35 RUE REMI BELLEAU 33400 Talence