Paris ET PENDANT CE TEMPS – ET PENDANT CE TEMPS SIMONE VEILLE – 8EME COMEDIE BASTILLE Paris, 30 décembre 2023, Paris. Quatre générations de femmes se succèdent dans ce voyage dans le temps qui s’étend de la lutte pour l’avortement à la procréation médicalement assistée.De Hélène Serres, Bonbon, Corinne Berron, Vanina Sicurani et TrinidadAvec Agnès Bove, Dalia Bonnet, Anne Barbier, Bénédicte Charton, Juliette Croizat, Emmanuelle Fernandez, Nelly Holson, Anne Le Coutour, Morgane Lombard, Sonia Morgavi, Trinidad

Tarif : 14.00 – 38.30 euros.

Début : 2023-12-30 à 17:00
COMEDIE BASTILLE
5 RUE NICOLAS APPERT
75011 Paris

