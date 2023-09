LA FEMME QUI NE VIEILLISSAIT PAS COMEDIE BASTILLE Paris Catégorie d’Évènement: Paris LA FEMME QUI NE VIEILLISSAIT PAS COMEDIE BASTILLE Paris, 3 octobre 2023, Paris. LA FEMME QUI NE VIEILLISSAIT PAS COMEDIE BASTILLE a lieu à la date du 2023-10-03 à 19:00:00.

Tarif : 14 à 42.7 euros. Le rêve de toutes les femmes, et pourtant…Betty a trente ans quand elle devient modèle du projet de Fabrice. Chaque année, il la photographie à date fixe.A quarante-sept ans, Betty n’a toujours aucune ride du lion, du front, aucune patte d’oie, aucun cheveu blanc, aucun cerne. Betty a trente ans, désespérément.Il y a celle qui ne vieillira pas, celle qui prend de l’âge sans s’en soucier, celle qui cherche à paraître plus jeune.Et puis, il y a Betty. D’après le roman de Grégoire Delacourt, l’auteur de La liste de mes envies. Réservez votre billet ici COMEDIE BASTILLE

5 RUE NICOLAS APPERT Paris 75011 Réservez votre billet ici Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu COMEDIE BASTILLE Adresse 5 RUE NICOLAS APPERT Ville Paris Departement 75011 Lieu Ville COMEDIE BASTILLE Paris latitude longitude 48.858925;2.370294

COMEDIE BASTILLE Paris 75011 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/