ET PENDANT CE TEMPS SIMONE VEILLE – 8EME COMEDIE BASTILLE Paris Catégorie d’Évènement: Paris ET PENDANT CE TEMPS SIMONE VEILLE – 8EME COMEDIE BASTILLE Paris, 30 septembre 2023, Paris. ET PENDANT CE TEMPS SIMONE VEILLE – 8EME COMEDIE BASTILLE a lieu à la date du 2023-09-30 à 17:00:00.

Tarif : 31.7 à 42.7 euros. Quatre générations de femmes se succèdent dans ce voyage dans le temps qui s’étend de la lutte pour l’avortement à la procréation médicalement assistée. Ponctuée par les interventions d’une fantasque et grinçante Simone qui veille à nous rappeler les dates importantes, nous (re)découvrons cette quête d’une égalité hommes / femmes qui s’est faite à force de combats, de désirs et de doutes. 60 ans de féminisme revisité avec beaucoup d’humour ! Réservez votre billet ici COMEDIE BASTILLE

5 RUE NICOLAS APPERT Paris 75011
latitude longitude 48.858925;2.370294

