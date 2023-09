MARCUS COMEDIE BASTILLE Paris Catégorie d’Évènement: Paris MARCUS COMEDIE BASTILLE Paris, 30 septembre 2023, Paris. MARCUS COMEDIE BASTILLE a lieu à la date du 2023-09-30 à 19:00:00.

Tarif : 12 à 42.7 euros. Réservez votre billet ici COMEDIE BASTILLE

5 RUE NICOLAS APPERT Paris 75011 Réservez votre billet ici Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu COMEDIE BASTILLE Adresse 5 RUE NICOLAS APPERT Ville Paris Departement 75011 Lieu Ville COMEDIE BASTILLE Paris latitude longitude 48.858925;2.370294

COMEDIE BASTILLE Paris 75011 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/