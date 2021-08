Comédie Appelez moi Rita Salle Andra Ravache, 12 août 2021, Le pouliguen.

Comédie Appelez moi Rita

Salle Andra Ravache, le jeudi 12 août à 20:30

Comédie tout public fantastique et musicale. Dans un village au bord de mer, une tempête fait rage. Une tempête d’une ampleur exceptionnelle, du jamais vu ! Face à cette violence métérologique, pas question de mettre le pied dehors. Confrontés à l’adversité et à l’incertitude de la situation, une seule solution sensée : se réfugier au café du coin. Izé se retrouve enfermée dans son bar avec trois habitués et amis : Costa, Popée et Tony. Mais soudain une étoile tombe du ciel et sur cette étoile, une femme ! Qui est-elle ? Comment a-t-elle attéri ici ? Et pourquoi ? Alien ? Hallucination ? Les interrogations fusent et divisent les 4 amis. Certains prennent peur, déraillent, pètent les plombs. D’autres décident de percer le mystère. L’heure du changement et de l’aventure a sonné. Réservation conseillée.

Public

Salle Andra Ravache Place Duchesse Anne 44510 Le pouliguen Le pouliguen Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-12T20:30:00 2021-08-12T06:30:00