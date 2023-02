COMEDIE « AFFREUX DROLES ET MECHANTS » La Grange Théâtre Lachaussée Lachaussée Catégories d’Évènement: Lachaussée

COMEDIE « AFFREUX DROLES ET MECHANTS » La Grange Théâtre, 15 avril 2023, Lachaussée

2023-04-15 20:30:00 20:30:00 – 2023-04-15

La Grange Théâtre 6 rue de Riauvaux

Lachaussée

Meuse Lachaussée 14 EUR La grande Docteure Pinski vous guide dans une initiation clownesque à la commedia dell’arte.

Derrière les facéties, la Docteure interroge la vie, la mort et le sens du théâtre.

Après L’histoire du sexe pour les femmes, Anna Cottis, directrice de la Compagnie « Les ouvriers de joie », qui est venue en avril 2022 présenter à la Grange Théâtre, leur spectacle « Monsieur de Pourceaugnac » de Molière, est de retour avec sa nouvelle pièce, dont elle est l’auteure et la metteuse en scène.

Un « seul en scène » où masques, marionnettes et humour anglais s’entremêlent pour nous donner à rire de la bêtise humaine, mais aussi à nous y confronter.

Tous les secrets des personnages de la commedia dell’arte exposés avec brio, humour et poésie. Une prouesse théâtrale par une maestra de l’art. Tout public, jeunes

contact@lagrange-theatre.org +33 7 57 06 99 24 https://www.lagrange-theatre.org/

