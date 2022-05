ComeBack en concert à Savy pour la fête de la musique Savy Savy Catégories d’évènement: 02590

Savy

ComeBack en concert à Savy pour la fête de la musique Savy, 24 juin 2022, Savy. ComeBack en concert à Savy pour la fête de la musique Savy

2022-06-24 18:30:00 – 2022-06-24 22:00:00

Savy 02590 Savy A l’occasion de la fête de la musique, le groupe ComeBack sera en concert gratuit à Savy le vendredi 24 juin de 18h30 à 22h.

Renseignements au 03.23.68.81.59 A l’occasion de la fête de la musique, le groupe ComeBack sera en concert gratuit à Savy le vendredi 24 juin de 18h30 à 22h.

Renseignements au 03.23.68.81.59 mairiedesavy@gmail.com +33 3 23 68 81 59 A l’occasion de la fête de la musique, le groupe ComeBack sera en concert gratuit à Savy le vendredi 24 juin de 18h30 à 22h.

Renseignements au 03.23.68.81.59 Savy

Savy

dernière mise à jour : 2022-05-27 par

Détails Catégories d’évènement: 02590, Savy Autres Lieu Savy Adresse Ville Savy lieuville Savy Departement 02590

Savy Savy 02590 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/savy/

ComeBack en concert à Savy pour la fête de la musique Savy 2022-06-24 was last modified: by ComeBack en concert à Savy pour la fête de la musique Savy Savy 24 juin 2022 02590 Savy

Savy 02590