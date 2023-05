Come Prima : le succès de la BD sur les planches Théâtre des Déchargeurs, nouvelle scène théâtrale & musicale Paris Catégories d’Évènement: île de France

Come Prima : le succès de la BD sur les planches
Théâtre des Déchargeurs, nouvelle scène théâtrale & musicale, 25 mai 2023, Paris.
Du jeudi 25 mai 2023 au samedi 17 juin 2023

jeudi, vendredi, samedi

de 19h00 à 19h15

.Public adolescents adultes. A partir de 11 ans. payant Tarif plein : 24€ Tarif réduit : 15€ D’après la bande-dessinée d’Alfred, fauve d’or au festival d’Angoulême 2014. Deux frères sont embarqués dans un road trip musical, la réconciliation comme destination de leur surprenant voyage. La guerre faisait partie du passé de l’Europe. Aujourd’hui, elle est à nos portes.

Après la division et l’exode, peut-on reformer une famille ? Juillet 1958. Giovanni cherche son grand frère, Fabio, boxeur sur le déclin. Giovanni doit lui annoncer quelque chose d’important. Ils s’embarquent dans un road trip à bord d’une Fiat 500. De la campagne française au soleil écrasant de l’Italie, des fantômes du passé à la brutalité du présent, les souvenirs se dévoilent au son des guitares et des chants révolutionnaires. Théâtre des Déchargeurs, nouvelle scène théâtrale & musicale 3, rue des déchargeurs 75001 Paris Contact : https://www.lesdechargeurs.fr/spectacles/come-prima/ https://www.lesdechargeurs.fr/tarifs-reservations/

