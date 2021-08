Come Bach Saint-Malo, 10 août 2021, Saint-Malo.

Come Bach 2021-08-10 – 2021-08-10 Cathédrale Saint-Vincent 12 Rue Saint-Benoist

Saint-Malo Ille-et-Vilaine Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Un programme de musique sacrée pour mettre en avant la continuité des compositeurs allemands, de Bach à Brahms, en passant par Zelenka, Mendelssohn et Bruckner.

Venez soutenir le Choeur Ephata autour d’un concert féérique le temps d’une soirée ! Un programme magnifique réunissant plusieurs grands musiciens allemands de Bach à Brahms (Zelenka, Mendelssohn et Burckner). Une trentaine de jeunes chanteurs passionnés par la musique sacrée, âgés de 16 à 21 ans, accompagnés par un orgue et un violoncelle.

Pourquoi venir ? Soutenir un chœur de jeunes dynamiques & persévérants et découvrir toujours plus les richesses de notre patrimoine artistique et musical à travers un concert qui promet d’être riche en émotions !

Diffusa est gratia – G.M. Nanino

Pange lingua more hispano – T.L. de Victoria

Ave Maria a 8 – T.L. de Victoria

Sub tuum praesidium en C minor – J.D. Zelenka

Motet Fürchte dich nicht – J.S. Bach

Zum Abendsegen – F. Mendelssohn

Warum, op. 74 n°1 – J. Brahms

Christus factus est – A. Bruckner

Os Justi – A. Bruckner

+33 6 98 58 87 43 https://www.choeurephata.com/

Un programme de musique sacrée pour mettre en avant la continuité des compositeurs allemands, de Bach à Brahms, en passant par Zelenka, Mendelssohn et Bruckner.

Venez soutenir le Choeur Ephata autour d’un concert féérique le temps d’une soirée ! Un programme magnifique réunissant plusieurs grands musiciens allemands de Bach à Brahms (Zelenka, Mendelssohn et Burckner). Une trentaine de jeunes chanteurs passionnés par la musique sacrée, âgés de 16 à 21 ans, accompagnés par un orgue et un violoncelle.

Pourquoi venir ? Soutenir un chœur de jeunes dynamiques & persévérants et découvrir toujours plus les richesses de notre patrimoine artistique et musical à travers un concert qui promet d’être riche en émotions !

Diffusa est gratia – G.M. Nanino

Pange lingua more hispano – T.L. de Victoria

Ave Maria a 8 – T.L. de Victoria

Sub tuum praesidium en C minor – J.D. Zelenka

Motet Fürchte dich nicht – J.S. Bach

Zum Abendsegen – F. Mendelssohn

Warum, op. 74 n°1 – J. Brahms

Christus factus est – A. Bruckner

Os Justi – A. Bruckner

dernière mise à jour : 2021-08-02 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel