« Come and Game : l’arrêt jeu » par la Cie l’Embrayage à paillettes Musée d’Art moderne et d’Art contemporain (MAMAC) Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Nice

« Come and Game : l’arrêt jeu » par la Cie l’Embrayage à paillettes Musée d’Art moderne et d’Art contemporain (MAMAC), 14 mai 2022, Nice. « Come and Game : l’arrêt jeu » par la Cie l’Embrayage à paillettes

Musée d’Art moderne et d’Art contemporain (MAMAC), le samedi 14 mai à 19:30

Les comédiens de la Compagnie de L’Embrayage à paillettes, récemment sacrés spécialistes en visites guidées décalées des expositions du MAMAC ont été oubliés dans l’exposition « Le Théâtre des objets » de Daniel Spoerri. Alors que les commissaires d’exposition décrochaient les œuvres afin de préparer la prochaine exposition, ils ont retrouvé nos clowns, complètement empreints de l’univers de Spoerri. Dès lors, ils vous proposeront de redécouvrir l’univers de l’artiste… sans les œuvres… juste avec sa chambre, teinté de jeux et d’un peu de culture (un peu) … Au programme : blind test, art speed dating et visite ludique faussement vraie. _La Compagnie de L’Embrayage à paillettes est une troupe naviguant entre Nice et la Vallée de la Roya, qui explore les territoires du clown contemporain et du théâtre. Sa devise : « Il n’y a pas de comique en dehors de ce qui est proprement humain. » Henri Bergson._ _Avec Thomas Oudin et Nathalie Masseglia._

entrée libre

Blind test, art speed dating et visite ludique faussement vraie. Musée d’Art moderne et d’Art contemporain (MAMAC) Place Yves Klein, 06000 Nice Nice Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:30:00 2022-05-14T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Nice Autres Lieu Musée d'Art moderne et d'Art contemporain (MAMAC) Adresse Place Yves Klein, 06000 Nice Ville Nice lieuville Musée d'Art moderne et d'Art contemporain (MAMAC) Nice Departement Alpes-Maritimes

Musée d'Art moderne et d'Art contemporain (MAMAC) Nice Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nice/

« Come and Game : l’arrêt jeu » par la Cie l’Embrayage à paillettes Musée d’Art moderne et d’Art contemporain (MAMAC) 2022-05-14 was last modified: by « Come and Game : l’arrêt jeu » par la Cie l’Embrayage à paillettes Musée d’Art moderne et d’Art contemporain (MAMAC) Musée d'Art moderne et d'Art contemporain (MAMAC) 14 mai 2022 Musée d'Art moderne et d'Art contemporain (MAMAC) Nice Nice

Nice Alpes-Maritimes