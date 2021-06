Nancy Nancy Meurthe-et-Moselle, Nancy ‘COME AGAIN’…ET AUTRES CHANSONS DE RENAISSANCE Nancy Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Nancy Meurthe-et-Moselle Nancy Concert de musique sacrée vocale avec La Chapelle de Bonsecours.

Chansons de Renaissance de Arcadelt, Dowland, Janequin, Lassus, Mantovani,… Clara Ben Attar, soprane

Jean-Sébastien Nicolas, alto

Benoît Porcherot, ténor

Benjamin Colin, basse LA CHAPELLE DE BONSECOURS Concerts à jauge réduite pour cause de restrictions sanitaires

ENTRÉE LIBRE – participation libre © La Chapelle de Bonsecours

