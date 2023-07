Concert de Shadi Fathi et Nina Giannuzzi COMDT Toulouse Occitanie, Toulouse (31), 24 mai 2024, .

Concert de Shadi Fathi et Nina Giannuzzi Vendredi 24 mai 2024, 20h30 COMDT Toulouse Occitanie, Toulouse (31) 15/10/5€

Ce duo est le fruit de rencontre des deux musiciennes à Calimera, ville emblématique de la minorité linguistique griko, dialecte grec parlé dans le Salento, le point le plus oriental de l’Italie.

L’une, Ninfa Giannuzzi, chanteuse et chercheuse en langue griko, et l’autre, Shadi Fathi, soliste de la musique classique persane. C’est aussi la rencontre des cœurs et des sons, des poésies et des chants en griko, en persan et en salentino.

Ninfa Giannuzzi, chant, ukulélé, glockenspiel ; Shadi Fathi, setar, shouranguiz, daf, voix

> Plus d’infos <

source : événement Concert de Shadi Fathi et Nina Giannuzzi publié sur AgendaTrad

COMDT Toulouse Occitanie, Toulouse (31) 5, Rue du Pont de Tounis

COMDT Toulouse Occitanie, 31000 Toulouse, France [{« link »: « https://www.comdt.org/evenement/shadi-fathi-ninfa-giannuzzi/ »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/44088 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-24T20:30:00+02:00 – 2024-05-25T00:30:00+02:00

2024-05-24T20:30:00+02:00 – 2024-05-25T00:30:00+02:00

stage danse