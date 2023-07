Concert Trivia COMDT Toulouse Occitanie, Toulouse (31) Concert Trivia COMDT Toulouse Occitanie, Toulouse (31), 10 février 2024, . Concert Trivia Samedi 10 février 2024, 20h30 COMDT Toulouse Occitanie, Toulouse (31) 15/10/5€ Le quartet polyphonique Trivia propose d’explorer l’univers vocal de l’humanité. Trois chanteuses et un chanteur des Pays d’Oc partent pour cette aventure avec pour bagages leur langue et leur expérience des musiques traditionnelles. D’un bout à l’autre de la planète émergent des structures organiques sonores au travers desquelles les chanteurs dégagent des logiques et des méthodes du partage du chant. Chœurs ou corps collectifs, les voix font un ou se détachent pour exprimer des structures sociales ou des relations au monde. En dehors du langage, les configurations vocales elles-mêmes sont les reflets symboliques des pensées collectives. Notre intuition est que c’est là que réside le véritable destin de la musique : transporter et partager des structures de pensées au-delà du langage, d’être un seul corps, à plusieurs membres, avec une idée commune.Comme une ornementation poétique, nous déposons dans ce creuset vocal notre langue, la langue d’oc, dans la variété des provenances de notre groupe : provençal, béarnais, piémontais, italien s’y répondent, empruntant parfois à leur histoire commune les textes profonds des troubadours. Henri Maquet, Emmanuelle Aymès, Lutxi Achiary, Élisa Teste, chant > Plus d’infos < source : événement Concert Trivia publié sur AgendaTrad COMDT Toulouse Occitanie, Toulouse (31) 5, Rue du Pont de Tounis

