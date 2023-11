Rencontre avec des collecteuses COMDT Toulouse Occitanie, Toulouse (31), 12 décembre 2023, .

Rencontre avec des collecteuses Mardi 12 décembre, 12h00 COMDT Toulouse Occitanie, Toulouse (31)

Autour de l’exposition Mes Pradettes Nos Musiques : rencontre avec Mathilde Lalle et Camille Sabathier, collecteuses de musiques traditionnelles dans ce quartier populaire de Toulouse, créatrices des portraits sonores exposés jusqu’au 15 décembre au COMDT et fondatrices de l’Orchestre Populaire des Pradettes.

Pendant cette rencontre, Mathilde Lalle et Camille Sabathier présenteront leur démarche de collectage et de création à travers les portraits sonores d’habitants et habitantes des Pradettes réalisés au printemps dernier et exposés au COMDT. Cette démarche s’intègre dans la résidence de territoire qu’elles ont conçue et menée depuis deux ans, faisant le pari que les musiques traditionnelles ont le pouvoir de créer des liens entre les personnes et les cultures.

Une rencontre à ne pas manquer !

05 34 51 28 38 / contact@comdt.org

source : événement Rencontre avec des collecteuses publié sur AgendaTrad

COMDT Toulouse Occitanie, Toulouse (31) 5, Rue du Pont de Tounis

COMDT Toulouse Occitanie, 31000 Toulouse, France [{« link »: « mailto:contact@comdt.org »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/46648 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-12T12:00:00+01:00 – 2023-12-12T13:00:00+01:00

2023-12-12T12:00:00+01:00 – 2023-12-12T13:00:00+01:00

concert 31