Grand bal du Duo Artense pour la Fête de la musique 2023 COMDT Toulouse Occitanie, Toulouse (31)

Grand bal du Duo Artense pour la Fête de la musique 2023 COMDT Toulouse Occitanie, Toulouse (31), 21 juin 2023, . Grand bal du Duo Artense pour la Fête de la musique 2023 Mercredi 21 juin 2023, 21h00 COMDT Toulouse Occitanie, Toulouse (31)

gratuit

avec Duo Artense COMDT Toulouse Occitanie, Toulouse (31) 5, Rue du Pont de Tounis COMDT Toulouse Occitanie, 31000 Toulouse, France [{« link »: « https://www.comdt.org/evenement/fete-de-la-musique-2023/ »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/39783 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] À l’occasion de la Fête de la musique, le COMDT proposera plusieurs manifestations musicales : déambulation du Groupe de musique de rue (cornemuses, hautbois, tambours), prestations des élèves et des enseignants puis grand bal du Duo Artense à 21h [report 2022 pour cause d’intempéries] : Per Dançar avec Basile Brémaud, violon, chant et Hervé Capel, accordéon. Lieu et programme détaillé sur notre site internet début juin. source : événement Grand bal du Duo Artense pour la Fête de la musique 2023 publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T21:00:00+02:00

2023-06-22T01:00:00+02:00

Détails Autres Lieu COMDT Toulouse Occitanie, Toulouse (31) Adresse 5, Rue du Pont de Tounis COMDT Toulouse Occitanie, 31000 Toulouse, France Age maximum 110 lieuville COMDT Toulouse Occitanie, Toulouse (31)

COMDT Toulouse Occitanie, Toulouse (31) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//