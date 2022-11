ADAR COMDT Toulouse Occitanie, Toulouse (31)

ADAR COMDT Toulouse Occitanie, Toulouse (31), 7 janvier 2023, . ADAR Samedi 7 janvier 2023, 20h30 COMDT Toulouse Occitanie, Toulouse (31) avec Adar COMDT Toulouse Occitanie, Toulouse (31) 5, Rue du Pont de Tounis COMDT Toulouse Occitanie, 31000 Toulouse, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-07T20:30:00+01:00

2023-01-07T23:00:00+01:00

Détails Autres Lieu COMDT Toulouse Occitanie, Toulouse (31) Adresse 5, Rue du Pont de Tounis COMDT Toulouse Occitanie, 31000 Toulouse, France Age maximum 110 lieuville COMDT Toulouse Occitanie, Toulouse (31)

COMDT Toulouse Occitanie, Toulouse (31) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//