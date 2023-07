Fête de la musique du COMDT COMDT Toulouse, 21 juin 2024, Toulouse.

Fête de la musique du COMDT Vendredi 21 juin 2024, 17h00 COMDT Entrée libre

C’est en musique que se termine une saison du COMDT !

Adhérents, élèves, enseignants et bien d’autres se réunissent pour célébrer l’été, jouer et danser ensemble.

Rendez-vous en juin pour plus de détails sur notre programme : www.comdt.org

COMDT 5 rue du Pont de Tounis Toulouse 31000 Toulouse Centre Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-06-21T17:00:00+02:00 – 2024-06-21T23:59:00+02:00

Fête de la musique musiques traditionnelles

COMDT