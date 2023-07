Concert de Face à Phasmes COMDT Toulouse, 16 mars 2024, Toulouse.

Concert de Face à Phasmes Samedi 16 mars 2024, 20h30 COMDT 15/10/5€

Le concert et l’ensemble des compositions qu’il contient résume une grande partie des grands et moins grands moments de chacune des vies des deux musiciens. On passe de la mélancolie à la joie, de la tristesse à l’euphorie, le tout sur fond de bourdons enveloppants. Les deux musiciens improvisent sans cesse et se répondent autour de la mélodie, à l’aide de leurs influences tantôt techno minimale, tantôt hip-hop, mais surtout des collectages et des musiques traditionnelles du Centre-France.

Lucien Pillot, vielle à roue alto ; Joanny Nioulou, cornemuses 16, 20 et 23 pouces, pieds

COMDT 5 rue du Pont de Tounis Toulouse 31000 Toulouse Centre Haute-Garonne Occitanie

2024-03-16T20:30:00+01:00 – 2024-03-16T22:30:00+01:00

concert musiques traditionnelles

