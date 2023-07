Stage de vielle à roue COMDT Toulouse, 16 mars 2024, Toulouse.

Le stage sera tourné vers la danse, particulièrement autour de la bourrée à trois ou deux temps, et également des danses de couple habituelles en bal Centre-France (scottish, polka, valse et mazurka). L’objectif est de créer, à partir d’un collectage écrit, un arrangement et des modifications choisies qui permettent et facilitent la danse. À partir d’un ou plusieurs morceau(x) simple(s) seront étudiés les interprétations possibles et leurs effets sur la danse, par la pédagogie de co-construction en abordant si nécessaire quelques caractéristiques techniques.

> un an de pratique régulière de la vielle à roue

Originaire du Nivernais, Lucien Pillot parcourt les bals depuis 24 ans, et c’est par l’intermédiaire de la danse qu’il va découvrir la vielle à roue. Depuis de nombreuses années on peut l’entendre comme musicien d’atelier et de bal pour Le grand bal de l’Europe. Son jeu de vielle est intuitif, énergique, et il tend au maximum vers le bien-être des danseurs.

COMDT 5 rue du Pont de Tounis Toulouse 31000 Toulouse Centre Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.comdt.org/evenement/sapproprier-un-collectage-et-le-transformer-a-la-vielle-a-roue/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 34 51 28 38 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@comdt.org »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-16T14:00:00+01:00 – 2024-03-16T17:00:00+01:00

2024-03-17T14:00:00+01:00 – 2024-03-17T17:00:00+01:00

