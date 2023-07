Stage de danses des Pays catalans COMDT Toulouse, 2 mars 2024, Toulouse.

Stage de danses des Pays catalans 2 et 3 mars 2024 COMDT 65/50€

C’est à partir du pas rompre que seront parcourus deux univers de la danse catalane. Vers le nord, Joan Codina Vila explorera le contrapàs et la sardana. Et puis vers le sud, il rendra visite aux jotes. Des danses ou plutôt des manières de danser très proches de celles d’autres cultures voisines.

L’apprentissage de quelques danses permettra d’acquérir un vocabulaire de base pour pouvoir improviser de manière ludique. Évidemment, la musique est le cadre de ce jeu et de cette improvisation. Le lien danse-musique constituera une partie importante de ce stage.

> pratique solide en danses traditionnelles

Musicien professionnel (flûtes et chant), Joan Codina Vila fait la découverte des danses traditionnelles et du bal folk dans les rues et le milieu associatif. Il se forme notamment auprès de Carles Mas et élargit progressivement ses études à la danse ancienne, la danse classique et les claquettes. Actuellement professeur à l’Escola Municipal de Música Blai Net de Sant Boi de Llobregat, il y enseigne la flûte traversière, le chant choral et la danse traditionnelle et folk. Il est membre du groupe de musique traditionnelle occitane Mirabèl dont il est le maître à danser.

COMDT 5 rue du Pont de Tounis Toulouse 31000 Toulouse Centre Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.comdt.org/evenement/danses-des-pays-catalans/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 34 51 28 38 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@comdt.org »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-02T14:00:00+01:00 – 2024-03-02T18:00:00+01:00

2024-03-03T14:00:00+01:00 – 2024-03-03T16:00:00+01:00

